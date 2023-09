Meccanico abusivo a Lentini, sanzionato

LENTINI – A Lentini un’officina meccanica operava senza le autorizzazioni previste dalla legge. La guardia di finanza ha individuato un locale dotato di attrezzatura utilizzata per riparazioni meccaniche di autovetture e motocicli (ponti sollevatori, compressore, cric mobili, parete con chiavi da lavoro, carrello attrezzi, gruetta sollevatrice), il cui titolare è risultato totalmente sconosciuto al fisco: oltre a non possedere il registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi, non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione. L’improvvisato meccanico, pertanto, è stato segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle imprese, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.164 ad un massimo di 15.493 euro. Sono state sequestrate, inoltre, le strumentazioni necessarie allo svolgimento dell’attività illecita.