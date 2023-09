Massimino, il Catania c’è

Stavolta il Catania si fa avanti. Il secondo bando per l’affidamento in gestione dello stadio Massimino ha avuto il riscontro previsto. Andato deserto il primo, alla scadenza dello scorso 17 luglio, il Comune di Catania, in data 11 agosto, ha formulato un nuovo avviso di durata inferiore al precedente (tre anni più altri tre di eventuale proroga) fissando per le 13 odierne il termine per presentare le offerte.

Alla scadenza stabilita è pervenuta all’amministrazione comunale una sola offerta. Quella, ovviamente, del Catania Fc, club che pur non avendo risposto al primo bando aveva ribadito in una nota di ritenere l’affidamento “un’opportunità significativa e in linea con i programmi di crescita strutturale della società” legando la mancata partecipazione a “specifiche riserve relative ad aspetti tecnici”.

L’amministrazione comunale si è presa 24 ore di tempo per verificare la conformità anche formale dell’offerta a quanto previsto dal bando. Domani, martedì, arriverà la comunicazione ufficiale che sancirà il passaggio di consegne per la gestione dell’impianto, oggetto di lavori di restyling che ne hanno migliorato sensibilmente la fruibilità già in occasione del debutto in campionato contro il Crotone.