Marsala: bimbo di 4 anni sparisce mentre gioca a nascondino

MARSALA (TRAPANI) – Attimi di panico ieri pomeriggio nel quartiere Amabilina di Marsala per un bambino di 4 anni che era sparito mentre giocava sotto casa con altri coetanei. I carabinieri sono intervenuti dopo varie segnalazioni di persone che chiedevano aiuto per la scomparsa di un bimbo che, da quanto dichiarato dai genitori, era sparito già da un’ora mentre giocava a nascondino con altri bambini sotto casa. Prese informazioni sull’abbigliamento e sull’aspetto fisico i carabinieri hanno cercato di capire quali fossero le abitudini del bambino, dove e con chi giocava di solito. Vista l’usanza di lasciare le porte di ingresso aperte per fare giocare i bambini all’interno del palazzo tra le scale, i militari hanno deciso di perquisire tutti gli appartamenti iniziando proprio dalla casa dei genitori. Dopo circa un’ora i carabinieri hanno trovato il bambino rannicchiato dietro una porta della casa di un vicino all’interno dello stabile, tranquillo e sorridente.