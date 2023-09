Marina di Ragusa

MARINA DI RAGUSA – Un turista inglese, in vacanza nella zona di Marina di Ragusa, è morto all’ora di pranzo. L’uomo, un settantenne, ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nella zona vicino allo stabilimento balneare La Ola. Immediati i soccorsi da parte di altri bagnanti che hanno cercato di rianimarlo, poi sono arrivati l’ambulanza e l’elisoccorso. È intervenuta la polizia che ha informato la magistratura. Il sostituto procuratore di turno non ha ritenuto necessario l’invio del medico legale. Gli agenti stanno ricostruendo l’accaduto e sentendo i numerosi testimoni presenti sulla spiaggia nel momento in cui l’uomo si è sentito male. La vittima era in vacanza con la famiglia.