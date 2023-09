L’ex centro sociale Auro cerca una nuova vita

CATANIA – Presentati al sindaco Enrico Trantino i contenuti del concorso di progettazione “Inside Catania” relativo all’area dell’ex centro sociale Auro di via Madonna del Rosario, nei pressi di piazza Università, la cui riqualificazione è stata finanziata dal ministero delle Infrastrutture per complessivi 9 milioni 570 mila euro. La procedura porterà entro gennaio 2024 ad avere il progetto definitivo da mettere a bando per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali attigui all’ex Badia di Sant’Agata. L’ex monastero femminile dell’ordine delle suore benedettine nel secondo dopoguerra venne ceduto dalla Curia al Comune; per due decenni ha ospitato la tipografia del quotidiano La Sicilia ed Espresso Sera e dal 1991 è stato sede del centro sociale Auro; negli ultimi anni era divenuto luogo di attività illecite e pericolose, fino allo sgombero nel settembre 2021.

“Spetta a noi il compito di farlo rinascere a nuova vita e trasformarlo in luogo vissuto e punto di riferimento per chi viene a Catania – ha detto Trantino -. La collocazione strategica del sito monumentale sarà fondamentale per ricucire le principali direttrici turistiche esterne con la mobilità urbana e gli attrattori culturali, perseguendo l’obiettivo di una Catania più moderna, accogliente e visitabile grazie a servizi adeguati. Una ‘porta’ di ingresso che sarà il biglietto da visita di una Catania che potrà e dovrà vivere di turismo e cultura”. Una volta aggiudicato dalla commissione il miglior progetto grazie al concorso a due gradi per scegliere quella che verrà ritenuta la migliore interpretazione architettonica dell’opera, si procederà alla pubblicazione della gara per l’esecuzione dei lavori che dureranno circa due anni.