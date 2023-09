L’autobotte si ribalta, muore operaia della forestale

MONTEROSSO ALMO (RAGUSA) – Un’operaia 55enne della Forestale è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita nel ribaltamento di una autobotte a Monterosso Almo, sulla statale 194. Le due operaie erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio con un contratto a termine. La 55enne, residente a Giarratana, è morta sul colpo; la compagna di lavoro è stata trasportata in elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone, che non sono in pericolo di vita. Tutti gli operai viaggiavano sull’autobotte. “Apprendo con grande dolore – dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani – la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio”.