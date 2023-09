“La mafia dei pascoli dietro gli incendi”

PALERMO – “La mafia controlla i pascoli. Credo che gli incendi di questi giorni non siano casuali e che abbiano una matrice: me ne sono fatto una ferma convinzione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione di una mostra su Carlo Alberto Dalla Chiesa al Palazzo Reale di Palermo. L’isola è stata al centro dell’ennesima estate contrassegnata dagli incendi che hanno riguardato tutte le province. Ingenti i danni al territorio con migliaia di ettari andati in fumo a causa di piromani senza scrupoli.