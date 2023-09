ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Un romano di 53 anni che alloggiava in un hotel a Isola delle Femmine è stato trovato morto nella doccia dagli addetti alla sicurezza che hanno aperto la porta della stanza, dopo che dell’uomo non si avevano tracce da ieri. I carabinieri indagano. E’ stato incaricato il medico legale per accertare le cause della morte; non ci sarebbero segni di violenza né effrazioni alla porta.