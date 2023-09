Incidente sul molo: un morto e un ferito grave

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto nel porto di Salerno, al molo 26, nel quale sono stati coinvolti due siciliani dipendenti della compagnia Caronte & Tourist. Secondo quanto riferisce la compagnia, le vittime sono due uomini, un primo ufficiale e un secondo ufficiale, in servizio sulla nave Cartour Delta che trasporta rotabili. I due nel primo pomeriggio sono stati travolti da un trattore dell’impresa che, secondo le prime ricostruzioni, durante le operazioni commerciali, manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno.

Per il secondo ufficiale, Antonino Donato, un giovane messinese di 29 anni, si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il primo ufficiale, originario di Palermo, è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno: l’uomo ha riportato gravi ferite alla gamba sinistra per le quali è stato suturato ed una frattura al femore della gamba destra. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici del nosocomio. Caronte & Tourist ha espresso in una nota “enorme dolore e costernazione per una tragedia immane che ha già causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale da tutti ben voluto e apprezzato”. Sul luogo della tragedia i funzionari dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale tra cui il presidente, Andrea Annunziata e il responsabile della Security, Ugo Vestri.