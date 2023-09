Incidente a Custonaci, morta donna rimasta ferita

CUSTONACI – È morta ieri sera in ospedale una delle due donne rimaste ferite nell’incidente stradale che si era verificato nel primo pomeriggio sul rettilineo della strada provinciale 16 nel territorio di Custonaci, nel Trapanese. Si tratta di Elvira Cantale di Buseto Palazzolo. La donna era stata ricoverata assieme alla figlia in codice rosso; entrambe erano a bordo di una delle tre auto coinvolte. Cinque persone sono rimaste ferite. Tre persone, di cui due donne, erano subito risultate le più gravi e sono state ricoverate all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Madre e figlia originarie di Buseto Palizzolo, gli altri feriti più lievi sono invece pugliesi, siciliani e uno di Prato. Tre le auto coinvolte: una Fiat Uno, una Giulietta e una Opel; lo scontro, sulla cui dinamica indagano i carabinieri, è avvenuto sul rettilineo di Lentina che conduce a Custonaci, dove nel marzo scorso in un incidente stradale sono morte sei persone.