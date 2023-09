Incendio su traghetto, tutti evacuati

LAMPEDUSA – Sono stati tutti evacuati e trasbordati sulla nave Diciotti della Capitaneria di porto i 175 passeggeri del traghetto di linea Cossyra dove, nella sala macchine, ieri sera, mentre era in navigazione verso Porto Empedocle, si è sviluppato un incendio. Solo una famiglia, composta da tre adulti e un bambino di 14 mesi, è stata fatta salire sulla motovedetta Cp324 che è già giunta a Lampedusa, mentre tutti gli altri sono in viaggio verso Porto Empedocle.

L’evacuazione è stata decisa, durante la notte, per motivi di opportunità, ossia per evitare che rimanessero troppo tempo in attesa sulla nave, e non di sicurezza. Non c’è mai stato infatti alcun pericolo per l’incolumità dei passeggeri. L’incendio si è sviluppato mentre la nave di linea si trovava a 5 miglia a Sud da Linosa. A bordo c’erano complessivamente 175 persone, di cui 83 migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, 10 carabinieri del reggimento Puglia, 27 membri dell’equipaggio e 55 passeggeri. Le fiamme sono state circoscritte e spente grazie ai sistemi di sicurezza. Il traghetto Cossyra è ancora in mare aperto: a 5 miglia a Sud da Linosa. Sulla nave vi sono ancora i 27 membri dell’equipaggio.

Il traghetto, impossibilitato a proseguire la navigazione, verrà rimorchiato in porto nelle prossime ore. Fino ad allora – rendono noto dal centro operativo nazionale della Guardia costiera – la motovedetta Cp291 rimarrà in assistenza. Il traghetto di linea Cossyra è fuori servizio e stasera, tranne soluzioni dell’utim’ora, non ci saranno imbarcazioni per effettuare il collegamento fra Lampedusa-Linosa e Porto Empedocle. Oggi scade inoltre il noleggio del Galaxy, il traghetto utilizzato la mattina da Lampedusa.

“La cosa importante è che tutti, passeggeri, carabinieri ed equipaggio, siano stati salvati e non ci sono stati feriti. Per quanto riguarda il collegamento con Porto Empedocle sono in costante contatto con la compagnia di trasporti”, ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. “Questa sera, da Porto Empedocle, salperà la Sansovino e non la Paolo Veronese, che non è in grado di far fronte alle nostre esigenze di imbarco merci – spiega il primo cittadino – Inoltre, dopo quanto accaduto la scorsa notte, pare che la compagnia stia decidendo di tenere a noleggio per qualche settimana in più la Galaxy. Non dovrebbero quindi esserci problemi o difficoltà per i trasporti marittimi. E’ certa comunque una cosa: la flotta va rinnovata. E anche in fretta”.