In carcere a Catania la maga di furti e truffe

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno arrestato una quarantaquattrenne accusata di numerosissimi furti avvenuti tra il 2016 e il 2021 in tutta la provincia iblea, protagonista anche negli ultimi tempi di truffe, furti e sostituzioni di persona. Il fatto più noto alle cronache è la breve vacanza gratis che si è concessa a Ragusa Ibla senza aver pagato il b&b in cui aveva alloggiato col fidanzato. La donna, inoltre, al momento dell’arresto è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish. E’ stata portata nel carcere di Catania, dove dovrà scontare sei anni di reclusione.