Il Palermo scivola su Canotto

PALERMO – Primo ko in campionato per il Palermo che dopo tre vittorie cade al Barbera contro il Cosenza. Decide una prodezza di Canotto nel finale.

Meglio il Cosenza che entra in campo con il piglio giusto e prova il tiro un paio di volte con l’ex Tutino e con Zuccon. Il Palermo risponde in contropiede con un’ottimo scambio Di Francesco-Brunori, ma poco dopo è ancora il Cosenza a sfiorare il gol con Forte che tira debolmente davanti a Pigliacelli dopo un assist involontario di Lucioni. Il primo tempo scivola via senza troppe emozioni con i padroni di casa poco brillanti.

Nella ripresa al 19′ Lucioni conquista con forza un pallone a centrocampo, avanza e serve Brunori che spreca concludendo debolmente. Nel ribaltamento di fronte il Cosenza colpisce il palo con un destro di Mazzocchi, quindi è Pigliacelli a salvare il Palermo su colpo di testa su Forte. Il Palermo prova il forcing finale, ma ha le idee confuse e nel recupero viene punito da Canotto che con un destro a giro infila il pallone all’incrocio dei pali.

PALERMO-COSENZA 0-1

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Mateju 5.5, Lucioni 6, Ceccaroni 6, Aurelio 5.5 (1′ st Lund 6); Henderson 5.5 (22′ st Vasic 6), Stulac 5.5 (22′ st Gomes 5), Segre 6; Di Mariano 5.5 (31′ st Insigne sv), Brunori 5, Di Francesco 6 (36′ st Mancuso sv). In panchina: Desplanches, Kanuric, Graves, Mancuso, Marconi, Nedelcearu, Soleri, Coulibaly. Allenatore: Corini 5.5.

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6.5; Cimino 6 (24′ st Rispoli 6), Venturi 6, Meroni 6 (8′ st Sgarbi 6), D’Orazio 6; Zuccon 6.5 (24′ st Viviani 6), Calò 6; Marras 6 (39′ st Canotto 7), Mazzocchi 6, Tutino 6.5 (39 st Voca sv); Forte 6.5. In panchina: Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi Arioli, Viviani, Praszelik, La Vardera, Florenzi. Allenatore: Caserta 6.5.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

RETE: 46′ st Canotto.

NOTE: spettatori 26.007. Ammoniti: D’Orazio, Segre, Canotto, Tutino. Angoli: 4-2. Recupero: 4′; 7′.