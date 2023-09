I bimbi dell’ospedale di Taormina ricevuti dal Papa

I genitori dei piccoli pazienti del Centro di Cardiochiururgia pediatrica dell’ospedale di Taormina sono stati ricevuti a Roma dal Papa. Il pontefice, a conoscenza del rischio di chiusura del centro di eccellenza a vantaggio di una nuova struttura al Civico di Palermo, ha chiesto ulteriori dettagli ai presenti. Le oltre 50 famiglie, con i propri bimbi, hanno consegnato a Papa Francesco una lettera esplicativa, con tutti i dettagli della vicenda.

Restano, intanto, tutti in attesa di un tavolo tecnico al ministero della Salute oltre che della deroga della Regione al decreto Balduzzi, il quale stabilisce una sola Cardiochirurgia pediatrica ogni 5 milioni di abitanti. Si avvicina, intanto, la data del 31 gennaio 2024 in cui è stata fissata la scadenza della convenzione firmata nei mesi scorsi e che ha consentito di allungare di sei mesi il termine stabilito per lo scorso 31 luglio, giorno in cui il Ccpm di Taormina avrebbe dovuto terminare la propria attività.