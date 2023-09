Gli sparano davanti alla sua palestra

RIBERA (AGRIGENTO) – Il 45enne Antonino Ruvolo è stato ferito ieri sera con due colpi di fucile a Ribera. L’agguato è scattato davanti alla palestra di arti marziali “Combat gym” in contrada Milillo, gestita dallo stesso Ruvolo. Qualcuno lo ha attirato fuori dai locali e ha sparato ferendolo a una gamba. E’ stato operato nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, non è in pericolo di vita.

Ruvolo è stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia caricato a pallini. Un 29enne stamattina si è costituito al commissariato di polizia di Vittoria, paese del quale è originario. Residente a Ribera, era sospettato fin dalle ore successive e ricercato da polizia e carabinieri. Non si conosce al momento il movente del gesto.