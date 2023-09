GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Gela insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo hanno arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 23enne pregiudicato. Durante una perquisizione in casa del giovane, i militari hanno trovato circa 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente, numerosi bilancini per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati anche circa 10 mila euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nel corso del controllo i militari hanno anche trovato una pistola a salve priva di tappo rosso e del munizionamento per pistola vera cal 9. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.