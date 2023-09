Fiamme al centro Padre Kolbe: anziano ustionato

PALERMO – Un incendio è divampato nel centro Padre Kolbe in corso dei Mille a Palermo. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie. Un 78enne è rimasto ustionato alla gambe in modo grave ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio che minaccia il centro e anche alcune abitazioni. I vigili del fuoco hanno trovato l’anziano riverso per terra. Pare stesse facendo pulizia delle sterpaglie nella zona e le fiamme lo hanno travolto.