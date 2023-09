“Fabrizio ucciso da una moto che impennava”

Mentre si annuncia una grande folla domenica prossima a Pistoia per il funerale dell’influencer siciliano Fabrizio Mannino, conosciuto sul web come “Xedra”, c’è un 19enne di Montecatini Terme indagato per omicidio stradale. Il ventenne palermitano è morto martedì scorso dopo l’incidente di due giorni prima a Quarrata, in Toscana. Mannino, noto come influencer nel mondo motociclistico, viveva a Marineo (in provincia di Palermo) ma si trovava nel Pistoiese in vacanza con la fidanzata.

Il pm non ha disposto l’autopsia sulla salma, reputando sufficiente un esame esterno, che è stato effettuato nel pomeriggio di ieri. Sono stati la sua ragazza e i genitori a volere una messa a Pistoia. Una seconda cerimonia funebre è prevista nei prossimi giorni nel Palermitano.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata del 3 settembre a Quarrata. Fabrizio stava passando con la sua moto, quando il 19enne L. P. con una Tm Racing 125 di un amico, “mancando la precedenza e per di più correndo in impennata lo ha travolto”, raccontano i legali della famiglia Mannino. “Purtroppo la ruota anteriore della motocicletta lo ha colpito proprio al capo, e con una violenza tale da staccargli il casco regolarmente allacciato. Troppo gravi i traumi riportati con quest’impatto e poi con quello successivo sull’asfalto: il ventenne è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove però i medici non hanno potuto nulla per salvarlo e, considerando il coma irreversibile, martedì 5 settembre hanno dovuto staccargli i macchinari che lo tenevano in vita”.