Saranno prorogati fino al prossimo 8 ottobre gli orari estivi degli aliscafi da e per le Egadi. È stata recepita la richiesta dell’Amministrazione comunale di Favignana che nei giorni scorsi, considerato l’alto numero di visitatori e turisti presenti in questi giorni nelle isole e le prenotazioni per il mese di ottobre, aveva scritto all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità chiedendo di prolungare gli orari attualmente in vigore in tutte le tratte. “Ringraziamo la compagnia di navigazione Liberty Lines e l’Assessorato per avere accolto la nostra richiesta”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega ai Trasporti. “In questi giorni nelle nostre isole sono ancora presenti numerosi turisti ed è giusto e doveroso garantire dei servizi adeguati ed evitare disagi a quanti scelgono di visitare le Egadi”, aggiunge. Nei giorni scorsi, in considerazione dell’alta presenza di turisti, era stato prorogato anche il servizio di trasporto urbano estivo a Favignana.