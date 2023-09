Non è uno scherzo per i tifosi del Catania seguire la propria squadra anche lontano dal Massimino. Rinviata la prima gara esterna contro il Brindisi a causa dell’indisponibilità dello stadio di Taranto, inagibile dopo il rogo causato dai sostenitori del Foggia, adesso arriva il divieto di trasferta per il match di Monopoli, in programma domani sera alle 20.45. A disporlo è stato il Prefetto della provincia di Bari. La causa è l’inagibilità del settore ospiti dello stadio Veneziani.