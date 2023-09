“Dammi 23 mila euro per i carcerati”

CALTANISSETTA – Avrebbe ripetutamente minacciato un imprenditore edile per farsi consegnare 23 mila euro, utili a garantire il mantenimento dei detenuti in carcere: la vittima, per paura di ritorsioni, gli ha consegnato un acconto rispetto alla cifra richiesta, 3 mila euro in contanti, ma ad attenderlo c’erano i carabinieri di Caltanissetta che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Le manette sono scattate ai polsi di Giuseppe Dell’Asta, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’uomo non è nuovo a questo tipo di crimini tanto che avendo precedenti penali tra cui, appunto, l’associazione di tipo mafioso, resta in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Procura e dei carabinieri, allo scopo di verificare la presenza sul territorio di altre vittime cui sono state avanzate richieste estorsive.