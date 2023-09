Cocaina e hashish tra gli scaffali del minimarket

Il titolare di un minimarket in località Punta Braccetto, a Ragusa, è stato arrestato per detenzione di droga al fine di spaccio. L’uomo, 63 anni, di Comiso, oltre che alla normale attività di commercio gestiva lo spaccio nell’esercizio pubblico, dove i carabinieri del Nas (coadiuvati dal nucleo cinofili con il cane antidroga King), hanno trovato due contenitori in vetro contenti cocaina e hashish. Continuando il controllo, scaffale dopo scaffale, King ha rinvenuto 16 panetti di hashish e segnalato nel controsoffitto del negozio una confezione di cocaina: 2 chili circa di hashish e 240 grammi di cocaina. Nel corso del controllo, inoltre, gli operatori del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché mancanza delle procedure di autocontrollo, comminando sanzioni amministrative per cinquemila euro, oltre alla sospensione dell’attività Gli ispettori del Nil (il comando per la tutela del lavoro) hanno riscontrato la presenza di un lavoratore straniero in nero, comminando per questo le sanzioni della chiusura immediata dell’attività e una multa di oltre 6mila euro.