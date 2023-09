C’è Mick Jagger al Castello Ursino

Mick Jagger al Castello Ursino. Ma anche all’ostello e in giro per Catania, in particolare al centro storico, tra murales, moto e auto. Tutto accuratamente documentato via social dallo storico leader del Rolling Stones, abituale frequentatore della Sicilia, tanto da essere stato avvistato nel recente passato anche a Marzamemi, nel Siracusano. “Enjoyed spending some time in Italy recently!” (“Di recente mi è piaciuto passare un po’ di tempo in Italia!”), ha scritto la rockstar 80enne sui propri profili, allegando alcune foto e scatenando i commenti (oltre tremila) dei fan di tutto il mondo.