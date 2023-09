Catania, tre viaggi pomeridiani

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dalla sesta all’undicesima giornata del campionato di Serie C. Per il Catania quatto partite di domenica, una di sabato e una di mercoledì. Tre le trasferte pomeridiane. Definito anche il tabellone della Coppa Italia di Serie C. Nel primo turno (3-4-5 ottobre) è in programma il derby al Massimino tra i rossazzurri e il Messina in gara unica a eliminazione diretta. Nel secondo turno (7-8-9 novembre) la vincente affronterà in casa la vincente di Picerno-Taranto. Negli eventuali ottavi (28-29-30 novembre) l’ulteriore ostacolo di etnei o peloritani, da sfidare anche in questo caso sul proprio campo, uscirà dalle eliminatorie che vedranno opposte il Crotone alla vincente di Francavilla-Brindisi. I quarti si disputeranno – sempre con la formula dell’eliminazione diretta in gara secca e col beneficio del fattore campo – il 12, 13 e 14 dicembre. Le semifinali sono in programma il 24 gennaio (andata) e il 28 febbraio (ritorno). Le finali il 19 marzo (andata) e il 2 aprile (ritorno). Di seguito, il dettaglio delle giornate di campionato che vanno dalla sesta all’undicesima di andata.

6a GIORNATA ANDATA – 29 – 30 SETTEMBRE 01-02 OTTOBRE 2023

ACR MESSINA AVELLINO Domenica Ore 14.00

BENEVENTO CROTONE Domenica Ore 18.30

CASERTANA CATANIA Domenica Ore 14.00

FOGGIA TURRIS Domenica Ore 18.30

JUVE STABIA MONOPOLI Domenica Ore 18.30

LATINA BRINDISI Sabato Ore 16.15

PICERNO SORRENTO Domenica Ore 20.45

POTENZA MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30

TARANTO AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO Domenica Ore 16.15

7a GIORNATA ANDATA – 06-07-08-09 OTTOBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO Domenica Ore 20.45

AVELLINO POTENZA Lunedì Ore 20.45

BRINDISI JUVE STABIA Domenica Ore 18.30

CATANIA LATINA Domenica Ore 16.15

CROTONE PICERNO Domenica Ore 16.15

GIUGLIANO TARANTO Domenica Ore 18.30

MONOPOLI FOGGIA Domenica Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA CASERTANA Domenica Ore 14.00

SORRENTO ACR MESSINA Domenica Ore 14.00

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 18.30

8a GIORNATA ANDATA – 13-14-15-16 OTTOBRE 2023

ACR MESSINA GIUGLIANO Domenica Ore 14.00

BENEVENTO PICERNO Domenica Ore 14.00

CASERTANA AVELLINO Lunedì Ore 20.45

FOGGIA BRINDISI Sabato Ore 16.15

JUVE STABIA CATANIA Sabato Ore 14.00

LATINA MONOPOLI Domenica Ore 16.15

MONTEROSI TUSCIA AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 14.00

POTENZA TURRIS Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport

TARANTO CROTONE Domenica Ore 16.15

VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO Domenica Ore 16.15

9a GIORNATA ANDATA – 20-21-22-23 OTTOBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA LATINA Sabato Ore 18.30

AVELLINO MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30

BRINDISI CASERTANA Domenica Ore 14.00

CATANIA TARANTO Domenica Ore 16.15

CROTONE FOGGIA Sabato Ore 18.30

GIUGLIANO POTENZA Sabato Ore 18.30

MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA Venerdì Ore 20.45

PICERNO ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45

SORRENTO BENEVENTO Sabato Ore 18.30

TURRIS JUVE STABIA Sabato Ore 20.45

10a GIORNATA ANDATA – 24-25-26 OTTOBRE 2023

ACR MESSINA BRINDISI Giovedì Ore 18.30

AVELLINO AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 18.30

CASERTANA JUVE STABIA Mercoledì Ore 20.45

FOGGIA BENEVENTO Giovedì Ore 20.45

GIUGLIANO CROTONE Mercoledì Ore 18.30

LATINA VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

MONOPOLI PICERNO Mercoledì Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA CATANIA Mercoledì Ore 18.30

POTENZA SORRENTO Giovedì Ore 20.45

TARANTO TURRIS Mercoledì Ore 20.45

11a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 OTTOBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA CASERTANA Domenica Ore 18.30

BENEVENTO POTENZA Lunedì Ore 20.45

BRINDISI MONOPOLI Lunedì Ore 20.45

CATANIA AVELLINO Domenica Ore 16.15

CROTONE ACR MESSINA Domenica Ore 14.00

JUVE STABIA LATINA Domenica Ore 18.30

PICERNO FOGGIA Domenica Ore 18.30

SORRENTO MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 16.15

TURRIS GIUGLIANO Domenica Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO Domenica Ore 20.45