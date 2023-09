Catania, tocca a Ladinetti

Sono 20 i convocati dall’allenatore del Catania, Luca Tabbiani, per la partita esterna contro il Monopoli, in programma giovedì sera alle 20.45 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 20.15 con pre partita, formazioni ufficiali, il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp). Gli assenti sono 6: lo squalificato Lorenzini, che sconta l’ultimo turno di stop disciplinare, il convalescente Chiarella e gli infortunati Rapisarda, Popovic, Dubickas e Rizzo, quest’ultimo fermato da problemi a un ginocchio.

In considerazione degli impegni ravvicinati (lunedì sera al Massimino arriverà il Foggia), Tabbiani prepara il turnover con novità in tutti i reparti nell’undici iniziale, a cominciare da Ladinetti al debutto da titolare in regia. Questi i 20 rossazzurri partiti per la Puglia: 1 Bethers, 2 Curado, 3 Maffei, 4 Silvestri, 7 De Luca, 8 Rocca, 9 Sarao, 10 Di Carmine, 11 Mazzotta, 12 Torrisi, 13 Bouah, 16 Quaini, 19 Deli, 21 Ladinetti, 22 Livieri, 24 Bocic, 27 Castellini, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 77 Marsura.