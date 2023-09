Catania, si ferma Livieri

Il Catania perde il portiere. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Alessandro Livieri, costretto a uscire dal campo alla fine del primo tempo della partita contro il Foggia, ha evidenziato una lesione muscolare, il cui grado determinerà le settimane di assenza dell’estremo difensore. Livieri sarà certamente indisponibile per le prossime partite, a cominciare dalla trasferta di domenica a Caserta (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 13.30 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dallo stadio, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp). A difendere i pali della porta rossazzurra sarà Bethers, già impiegato nel secondo tempo del match perso contro i foggiani.