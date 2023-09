Catania: ecco Zanellato

Niccolò Zanellato è un giocatore del Catania. A rompere il ghiaccio, confermando quanto anticipato dal tecnico Tabbiani ieri sera ai microfoni di Telecolor durante Diretta Stadio nel post gara del match di Monopoli, è stato lo stesso giocatore che nella giornata odierna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lunga serie di immagini aventi per oggetto la città etnea e la Sicilia.

Milanese, 25 anni, svincolatosi dalla Spal, Zanellato, già arrivato in città, ha avuto la meglio su Daniele Liotti, altro svincolato, nel ballottaggio per rimpiazzare a centrocampo Marco Palermo, trasferitosi al Lamezia dopo aver rescisso il contratto. Il nuovo arrivato, impiegabile come mediano davanti alla difesa o come mezzala, è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di trasferirsi al Crotone e poi alla Spal totalizzando 28 presenze e una rete in Serie A e 96 presenze e 5 gol in B. Zanellato firmerà un contratto biennale e sarà disponibile in gruppo dopo la partita di lunedì sera con il Foggia.