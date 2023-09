Catania: Bouah è ufficiale

Ora è anche ufficiale. Il Catania ha formalizzato l’ingaggio di Devid Eugene Bouah, 22 anni, terzino destro di origini ivoriane. Il nuovo acquisto rossazzurro, svincolatosi dopo il fallimento della Reggina 1914, si è già allenato con i nuovi compagni a Ragalna. Cresciuto nel vivaio della Roma, Bouah con l’under 19 giallorossa ha disputato complessivamente 52 gare, firmando 6 gol e 4 assist tra campionato Primavera, Uefa Youth League, Coppa Italia e Supercoppa di categoria. L’esterno difensivo ha compiuto la trafila nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 17 e giungendo ad indossare la maglia dell’Italia Under 20. In Serie B, Bouah ha sommato 20 presenze e un gol nell’arco delle due stagioni vissute con il Cosenza (2020/21) e con la Reggina (2022/23). Per il neorossazzurro anche un’esperienza in C, con il Teramo, nel 2021/22.