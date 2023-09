CATANIA – Protagonista assoluto dello Stage di Kumite, organizzato per domenica 1 ottobre 2023 dal comitato provinciale Asi Catania, presieduto da Angelo Musmeci, in collaborazione con la A.S.D. – S.K.W.J. CT, sarà il pluricampione mondiale m° Stefano Maniscalco. Palermitano, classe ’82, nel 2000 entra nelle fiamme gialle e nel gruppo sportivo della guardia di finanza, nel 2012 diventa capitano della Nazionale di karate. Campione del mondo per 2 edizioni Seniores, 5 volte campione d’Europa, ben 17 campione italiano, 3 volte medaglia d’oro dei giochi del mediterraneo, medaglia d’argento ai World Games e medaglia di bronzo ai Combat Games. Lo stage si terrà a partire dalle 9.00 al centro federale Fijlkam Sicilia, in via Boschetto della Playa SP 53 (angolo viale Kennedy), a Catania: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 spazio alle categorie “ragazzi”, “esordienti”, “under 14” e dalle 10.30 alle 13.30 sarà la volta delle categorie “cadetti”, “juniores”, “senior” e “master”.