CATANIA – “La riapertura del parco Madre Teresa di Calcutta riqualificato costituisce un altro tassello di un lungo percorso, che speriamo renda orgogliosi i catanesi, a partire dai nostri figli, per quello che si sta facendo anche nell’ambito di una progressiva trasformazione della città in vista di quell’obiettivo Catania 2030 che tutti auspichiamo di raggiungere, fieri della nostra identità”. Così il sindaco Enrico Trantino nel riconsegnare questa mattina ai cittadini e in particolare agli abitanti del quartiere il parco, dopo i lavori di riqualificazione finanziati coi fondi Ue nell’ambito del piano Catania spazio e sport.

Erano presenti gli assessori alle politiche comunitarie, Sergio Parisi, e all’ambiente, Salvo Tomarchio, con i direttori Fabio Finocchiaro e Paolo Di Caro, la presidente del III municipio Maria Spampinato, diversi consiglieri, tanti cittadini abituali fruitori del parco che hanno ringraziato il sindaco per la riapertura. “Si tratta – ha sottolineato Trantino – di un’iniziativa già programmata dalla precedente amministrazione e portata avanti con instancabile accelerazione da parte dell’assessore Parisi e dell’assessore Tomarchio, con le direzioni coinvolte, politiche comunitarie e Verde, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché da parte mia non c’è stato altro che l’assenso rispetto alle decisioni e alle tante energie che sono state profuse”.