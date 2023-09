CATANIA – Denunciati una 26enne catanese e il suo compagno di 31 anni di Gravina, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato. Un uomo ha denunciato ai carabinieri di Belpasso, che lo scorso fine settimana si è recato presso un centro commerciale con la propria famiglia e che in un momento di distrazione non ha più trovato il passeggino del figlio di due anni, immaginando che gli fosse stato rubato. Grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza installate sia all’interno che all’esterno del centro commerciale, è stata individuata la coppia di ladri che, caricato il passeggino sull’auto di proprietà dell’uomo, si sono allontanati con la refurtiva. Dagli accertamenti della targa, la macchina è risultata essere intestata, appunto, al 31enne, e dunque gli investigatori sono riusciti a risalire all’indirizzo dove i due abitano. Una volta arrivati sul posto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, nell’ambito della quale hanno trovato il passeggino rubato, chiuso e nascosto dietro alla porta del soggiorno. I due ladri sono stati denunciati, mentre il passeggino è stato recuperato e riconsegnato alla famigliola.