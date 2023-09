CATANIA – Gli anziani residenti nel Comune di Catania possono presentare istanza per l’anno 2024 per usufruire del servizio gratuito di trasporto sui mezzi extraurbani Ast. Per accedere al beneficio occorrono i seguenti requisiti: avere un’età non inferiore ai 67 anni; possedere un reddito non superiore a 9.600 euro per anziano unico componente il nucleo familiare oppure a 19.200 per anziano facente parte di un nucleo familiare composto da 2 o più persone. Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2023. La modulistica e le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Catania al link https://www.comune.catania.it/informazioni/news/servizi-demograf ici/pubblicazioni-news/servizi-demografici-news-2023/default.asp x?news=88721