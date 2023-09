La manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma organizzata dalla Cgil contro alcune scelte del governo Meloni, potrebbe trasformarsi in sciopero generale. Se il governo continuerà a fare orecchie da mercante rispetto alle richieste del sindacato, subentrerà la decisione di tutti i lavoratori, iscritti e non, che si esprimeranno nel corso delle consultazioni straordinarie in corso. A Catania sono già state organizzate 93 delle 239 assemblee in calendario. Un densissimo giro di consultazioni che coinvolgerà non meno di 19 mila tesserati, senza contare i non iscritti che sono comunque invitati a partecipare.

La prassi della Cgil è proprio quella di ricevere un ‘mandato’ delle lavoratrici e dei lavoratori prima di avviare qualunque azione forte a tutela degli interessi collettivi. È dunque in corso un vero “tour de force” che impegna il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, Carmelo De Caudo, la sua segreteria, e ovviamente tutti i segretari generali delle categorie: dagli edili ai fornitori di servizi, dai metalmeccanici ai lavoratori del pubblico, delle comunicazioni e della sanità, dagli agricoli agli addetti alla ristorazione e al turismo, sino a ai chimici, ai lavoratori degli appalti, dei trasporti e ai dipendenti della scuola. Anche il Nidil, categoria che ingloba i lavoratori atipici tra cui il ‘popolo delle partite Iva’, e i pensionati, sono ovviamente compresi nel novero.