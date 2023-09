CATANIA – Collaborare per regalare a Catania spazi di condivisione, rigenerazione urbana, crescita e sviluppo. Sono di questo avviso l’architetto Renato Basile, direttore della galleria d’arte Monu Gallery, e Olga Scaglione per ‘Ti ci voglio portare’. Grazie a questa collaborazione il Monumento ai Caduti, restituito alla città, si apre a un nuovo progetto – il MonuMarket – che si svolgerà per la seconda edizione dal 15 al 17 settembre a partire dalle 17.30. Si tratta di un evento artigianale che si affianca alla Monu Gallery e che porterà tanti artigiani a far conoscere i loro prodotti. Oltre all’artigianato, saranno presenti numerosi laboratori per bambini e performance artistiche, oltre a un meraviglioso e ricco angolo vintage.