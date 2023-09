CATANIA – Reduce dal concerto al Teatro antico di Taormina, Madame annuncia oggi il suo ritorno in Sicilia, con la sua tournée autunnale: al Teatro Metropolitan di Catania il 10 novembre alle 21. I biglietti sono già disponibili in prevendita. Assieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).