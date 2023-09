CASTELDACCIA (PALERMO) – Un uomo di 32 anni e due di 36 sono stati arrestati dai carabinieri a Casteldaccia, nel Palermitano, in flagranza di reato. Sono accusati di furto aggravato di gasolio a danno di alcuni mezzi della nettezza urbana. Uno dei tre è stato già arrestato lo scorso aprile per lo stesso reato. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un eco-punto per la raccolta differenziata, dove erano parcheggiati alcuni automezzi. I tre sono stati sorpresi mentre stavano caricando su un’auto due taniche contenenti circa 50 litri di carburante, preso dai mezzi. Il gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e ha disposto per tutti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quello di dimora nei propri comuni di residenza.