CALTANISSETTA – Tornano a protestare i migranti ospiti del Centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Caltanissetta. Ad appena tre giorni dall’ultimo corteo questa mattina sono tornati per le strade della città. Così come era stato promesso durante il sit-in davanti la Prefettura è stata eseguita la disinfestazione dei locali di Pian del Lago e sono stati erogati i pocket money. Ma, a quanto pare, avrebbero chiesto che i soldi venissero erogati in contanti. Cosa non prevista dalla normativa. Un centinaio di ospiti, quasi tutti africani, hanno iniziato a protestare alle 10 di mattina al Cara di Pian del Lago per poi spostarsi al centro della città. Attualmente bloccano la strada in via Rosso di San Secondo sotto il ponte del liceo “Ruggero Settimo”.