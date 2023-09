Incidente tra due auto sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso”. Il tratto è rimasto chiuso per qualche ora, in entrambe le direzioni, al km 41,000 a Butera, in provincia di Caltanissetta. Sono rimaste ferite quattro persone ed è stato attivato l’intervento di un elisoccorso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.