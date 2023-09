Brindisi-Catania a un bivio

Altra sede o rinvio. Sono due le possibilità che si profilano per Brindisi-Catania. La prima trasferta in campionato dei rossazzurri si sarebbe dovuta disputare allo stadio Iacovone, ma l’incendio propagatosi domenica scorsa al termine della partita tra Taranto e Foggia ha reso inagibile l’impianto.

L’esito dei sopralluoghi effettuati esclude la possibilità che il match in programma domenica alle 20.45 possa disputarsi nella sede originaria, peraltro ancora interessata da alcuni focolai (questa mattina dalla curva sud si è sprigionata una nube di fumo visibile in tutta la città).

A questo punto le strade sono due. O si individua un impianto alternativo o si opterà per il rinvio a data da destinarsi. La ricerca di un altro campo in Puglia appare però non facile, complici problematiche dovute alla rivalità tra tifoserie come nel caso della Virtus Francavilla e soluzioni legate a strutture come quella di Andria, la cui adeguatezza ai canoni richiesti dalla Serie C sarebbe tutta da verificare. La decisione con relativa pronuncia della Lega Pro è attesa nel giro di 24 ore.