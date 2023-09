Biancavilla: incendia l’auto del rivale in amore

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un 37enne per incendio doloso. L’uomo che si stava separando dalla compagna, la quale gli aveva confidato di nutrire sentimenti per un’altra persona, ha deciso di vendicarsi del rivale dando fuoco alla sua auto, una utilitaria Skoda. Dopo aver individuato l’abitazione del suo avversario in amore, ha riempito di benzina una tanica di plastica da 10 litri e, durante la notte, si è diretto nella via dove era parcheggiata l’auto, nel centro storico. Dopo aver cosparso di benzina la macchina, ha appiccato il fuoco, lasciando sul posto la tanica e fuggendo. Il piromane, però, non ha fatto i conti con le numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona che, invece, i carabinieri hanno subito esaminato. Proprio dalle immagini dei filmati, i militari hanno quindi ricostruito gli eventi e riconosciuto l’autore del gesto, abbastanza noto in paese per la gestione di attività commerciali.