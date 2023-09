MESSINA – E’ durato tutta la notte l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio ad Acquaficara, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Il rogo, alimentato dalle forti raffiche di vento, è stato spento alle 7 circa di questa mattina e tutta l’area coinvolta è stata bonificata. I danni riguardano decine di ettari di terreno: al loro interno anche ruderi abbandonati, ormai completamente distrutti. I vigili del fuoco sono riusciti a salvaguardare persone, diversi beni e animali, come un maneggio con più di 10 cavalli, dove vive anche una famiglia che gestisce l’azienda. È stata inoltre salvato un rifugio per cani.

E nel Messinese, così come nelle province di Palermo e Trapani scatta l’allerta rossa incendi. Il capo della Protezione civile regionale Salvatore Cocina ha diramato l’allarme per le alte temperature e i venti di scirocco e ha chiesto ai sindaci di attivare i centri operativi comunali per coordinare gli interventi. Incendi di macchia mediterranea si sono verificati la scorsa notte in provincia di Palermo, impegnando i vigili del fuoco, forestale e i volontari della Protezione civile. Sono undici gli incendi registrati questa mattina in Sicilia: nel Partinicese sono divampati nei pressi del santuario della Madonna del Ponte. Roghi anche nelle periferie di Terrasini, Balestrate e Giardinello. Le fiamme in alcuni casi hanno minacciato le abitazioni. Altri incendi si sono verificati a Termini Imerese, in via Himera, e a Cerda. Anche qui a fuoco macchia mediterranea, bosco e sterpaglie. Roghi a Caltagirone in contrada Signore Soccorso; a Santo Stefano di Camastra in contrada Canneto; a Monreale nella Valle Lupa; a Melilli in contrada Cannizzoli; ad Alessandria della Rocca in contrada Valle Calda; a Sutera in contrada Cozzo Bajata; a Gualtieri Sicaminò, a Militello Rosamrino in contrada San Leonardo; a Montemaggiore Belsito in contrada Granza; a Prizzi nei pressi del paese e a Castellammare del Golfo in contrada Molinazzo.