MESSINA – Due persone ritenute responsabili di spaccio di hashish e cocaina sono state arrestate stamane dagli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, dopo la richiesta avanzata al Gip della locale procura diretta da Giuseppe Verzera. Le indagini hanno avuto origine dal sequestro di 4 chili di hashish a una terza persona, attualmente in carcere, e hanno scoperto un vero e proprio supermercato della droga: le telecamere hanno ripreso una continua attività di cessione di sostanze stupefacenti, sia all’esterno che all’interno dell’abitazione dei due arrestati per tutta la durata delle indagini. Sono state registrate oltre 500 cessioni di droga in soli due mesi.