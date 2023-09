Balli fuorilegge a Brucoli: che multe

AUGUSTA (SIRACUSA) – Controllando i luoghi della movida tra Augusta e Brucoli, zona di villeggiatura molto frequentata, la polizia ha scoperto diverse irregolarità in un locale durante una serata da ballo. La persona che organizzava l’evento non era autorizzata a rappresentare il titolare della licenza e inoltre l’emissione musicale mediante amplificatori si era prolungata oltre l’orario stabilito dal Comune, ovvero l’1.30, nonostante lo stesso titolare fosse stato già diffidato in tal senso.

Sul posto sono stati sorpresi 4 lavoratori privi di contratto e 3 addetti ai servizi di sicurezza non iscritti all’albo. Per il titolare, che è stato denunciato, sono scattate multe complessive di 20.000 euro. Violazioni anche in un altro locale dove era in corso una serata danzante non autorizzata. Mancava la verifica di agibilità e pure in questo caso un addetto alla sicurezza non era iscritto all’albo. Un lavoratore non autorizzato si occupava della vendita di cibi e bevande. Stavolta sono scattate sanzioni per un totale di 6.000 euro.