Baiardo, sì ai domiciliari

FIRENZE – Il tribunale del riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della procura di Firenze, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, con divieto di contatti con persone diverse dai difensori e dai conviventi, per Salvatore Baiardo, l’ex gelataio di Omegna, amico dei fratelli Graviano. La misura è stata disposta solo per l’ipotesi di reato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e del sindaco di Cerasa Giancarlo Ricca. La misura non è immediatamente esecutiva: si deve attendere la scadenza del termine per il ricorso in Cassazione e, laddove la difesa lo presenti, la decisione di conferma della Suprema corte.