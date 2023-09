Approfitta del bancomat in tilt e ruba 350 euro

CATANIA – Un 48enne è stato denunciato per furto aggravato: l’uomo, mentre si trovava in fila ad uno sportello bancomat in via Pacinotti per prelevare del contante, si è accorto del momentaneo malfunzionamento dell’ATM che si era bloccato, e ha approfittato della situazione per mettersi in tasca i 350 euro appartenenti ad un utente che aveva effettuato l’operazione qualche istante prima di lui. I poliziotti, grazie alle immagini delle telecamere dell’istituto bancario e dell’analisi dei movimenti delle carte bancomat, sia dell’uomo che della vittima, sono riusciti a risalire all’episodio e a denunciare l’uomo.