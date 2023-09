Ancora grande caldo in Sicilia e non si arrestano nemmeno gli incendi. Interventi del corpo forestale e dei vigili del fuoco in varie località dell’Isola. Roghi nel Palermitano, a Corleone e monte Petroso, nel Catanese a San Cono e nell’Agrigentino, nel territorio di Sambuca. Sono andati distrutti diversi ettari di macchia mediterranea, minacciate anche aziende agricole e colture.