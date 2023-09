ADRANO (CATANIA) – Un 22enne è stato arrestato ieri sera ad Adrano dalla Polizia perché trovato in possesso di un fucile con le canne mozzate ben oleato e di 23 cartucce calibro 16. E’ accusato di porto abusivo, detenzione e ricettazione di armi e munizioni. Il giovane era tra i componenti di un gruppo di giovani che conversavano tra di loro in piazza Libertà e che i poliziotti hanno deciso di controllare. Arma e munizioni erano dentro uno zainetto del quale il 22enne alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi gettandolo sotto un’auto parcheggiata. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini sono in corso per verificare se l’arma sia stata usata in azioni delittuose.