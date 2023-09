SIRACUSA – Un diciassettenne carico di droga è stato arrestato a Ortigia, in via Santi Amato. I poliziotti, insospettiti dell’atteggiamento del ragazzo, lo hanno fermato e perquisito, trovando 112 dosi di crack, 34 di hashish, 32 di marijuana e 4 di cocaina. Il grande quantitativo di droghe lascia presupporre che fosse all’inizio della sua ‘giornata lavorativa’. Il minorenne è stato condotto a Catania in un centro di prima accoglienza.