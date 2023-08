VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – Oltre due ore di attesa agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per gli automezzi che devono imbarcarsi per la Sicilia. Il traffico lungo l’autostrada A2, in prossimità proprio di Villa San Giovanni e degli accodamenti per gli imbarchi, registra forti rallentamenti. Per quanto riguarda il traffico in direzione nord, gli automezzi in uscita a Villa San Giovanni possono utilizzare il successivo svincolo di Santa Trada, secondo quanto suggerisce l’Anas, per reimmettersi sull’A2.