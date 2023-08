Turista molestata, libico arrestato

CATANIA – E’ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale il cittadino libico che ha molestato e palpeggiato una turista francese in pieno centro a Catania. L’episodio si è verificato la sera del 16 agosto in piazza Borsellino, quando l’extracomunitario ha preso di mira la giovane che si trovava in compagnia delle due sorelle. La vittima ha raccontato alla polizia di essere stata molestata verbalmente sull’autobus; l’escalation di violenza è proseguita anche al capolinea, quando l’uomo ha cercato di immobilizzarla e palpeggiarla nelle parti intime. Nonostante le urla della turista, l’extracomunitario non ha lasciato la presa, tentando di allontanarsi soltanto dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, il cittadino libico è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.